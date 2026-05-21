Исследование Ventra показало, что большинство россиян чувствуют себя счастливыми

HR-холдинг Ventra провел исследование среди специалистов из разных сфер, чтобы выяснить уровень счастья российских работников и факторы, влияющие на их отношение к профессии. Результаты исследования получены RT .

Большинство россиян чувствуют себя счастливыми: 76% респондентов ответили утвердительно, из них 12,5% абсолютно счастливы, а 63,5% скорее счастливы.

«Главным источником счастья по-прежнему остаются семья и друзья — их назвали 87% респондентов», — отмечается в исследовании.

Удовольствие от работы получают 73% опрошенных. Важными факторами для них являются отношения внутри команды (71,2%), комфортный график (68,5%), уровень зарплаты (45,9%), интерес к сфере и карьерные перспективы (34,2%). Также значимы признание успехов и поддержка от коллег (29,5%) и отсутствие переработок (26,7%).

Среди тех, кто не получает удовольствия от работы (27%), главная причина — неудовлетворенность зарплатой (75,9%). Доля тех, кто не работает по профессии мечты, выросла до 76% в 2026 году против 69,7% в 2025 году.

Всего в опросе приняли участие 1,3 тыс. работающих россиян из 16 городов-миллионников.