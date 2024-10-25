Исследование Ventra: для счастливой жизни россиянам нужна зарплата от 200 тыс рублей

Большинство россиян рассказали, что для счастливой жизни им необходимо получать зарплату от 200 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками HR-холдинга Ventra, написал RT .

Еще 22,9% россиян отметили, что счастье нельзя измерить деньгами. Опрос показал, что самыми счастливыми являются представители сферы IT и телекома, услуг для бизнеса, ретейла и e-commerce, а самыми несчастливыми — работники финансовой сферы.

Более 54% респондентов подчеркнули, что комфортнее их работу делает здоровая атмосфера в коллективе, еще 40% указали на удобный график работы, около 32% держатся за место ради карьерного роста.

Всего в исследовании поучаствовало более 1,2 тысячи россиян.