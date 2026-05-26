Исследование: ученики Петербурга чаще выбирают технические и естественнонаучные предметы на ЕГЭ

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост интереса школьников к техническому и химико-биологическому направлениям при выборе предметов для ЕГЭ. Это связывают с потребностями экономики и улучшением ресурсной базы школ, написал «Петроград» .

По данным пресс-службы Смольного, на сдачу экзаменов зарегистрировано 40 тысяч учащихся. Из них 29,5 тысячи — ученики одиннадцатых классов, остальные сдают досрочно, повторно или являются студентами колледжей.

Отмечается увеличение процента сдающих в техническом и естественнонаучном профиле. Так, профильную математику выбирают в 63,5% случаев — это на 2,5% больше, чем годом ранее. Физику в 2025 году сдавали 15,7% выпускников, а в следующем году ее выберут уже 19,1%. Процент выбравших информатику вырос с 21,2% до 22,4%.

Аналогичная динамика наблюдается в химико-биологическом профиле: химия привлекла 12,1% выпускников в прошлом году и 13,3% в текущем, биология — 18,3% и 19,5% соответственно.

В администрации города рост интереса к техническим и естественнонаучным предметам объяснили появлением нового оборудования в школах и востребованностью этих направлений на рынке труда.