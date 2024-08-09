Исследование Superjob.ru: в этом году стоимость подготовки ребенка в школу в России выросла на 14%

Данные портала Superjob.ru показали, что в этом году средняя сумма на подготовку ребенка в школу в России выросла на 14% или на 2,5 тысячи рублей. Об этом написал «ФедералПресс».

Например, в Москве родители на одного ребенка в среднем тратят 16,5 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге сумма составляет 15 тысяч рублей. Далее по расходам идут Красноярск и Казань с показателями в 14,8 тысячи рублей.

С начала 2024 года аналитики зафиксировали рост цен на различные предметы одежды и канцелярии, необходимые в школе. Особенно заметно он проявился в Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде.

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