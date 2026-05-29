Исследование SuperJob: основным триггером стресса в офисах Хабаровска является токсичное поведение коллег

Офисы Хабаровска все чаще превращаются в зоны повышенной турбулентности, где спокойствие становится настоящей роскошью для сотрудников. По данным аналитиков HR-платформы SuperJob, основными триггерами стресса являются токсичное поведение коллег, несправедливое отношение руководства и профессиональная непригодность управленцев. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com .

Каждый шестой хабаровчанин (15%) отмечает, что именно сплетни, грубость и интриги среди сослуживцев делают рабочую атмосферу невыносимой, превращая процесс выполнения обязанностей в настоящее поле боя. Вторым по значимости раздражителем является пренебрежительное отношение начальства, на которое жалуются 13% респондентов, а 10% указывают на некомпетентность своих руководителей как источник гнетущей обстановки.

К этим личностным конфликтам добавляются и организационные проблемы: недостаточный уровень компетенций коллег и шаткое положение компании беспокоят по 6% опрошенных. Среди других причин тревоги выделяются авральный режим работы (5%), клиентский негатив и переработки (по 2%). Интересно, что лишь 10% работников сохраняют эмоциональную устойчивость и не подвержены профессиональному стрессу. Гендерные различия также играют важную роль в восприятии стресса: мужчины более болезненно реагируют на слабые управленческие навыки и некомпетентность коллег, тогда как женщины тяжелее переносят токсичность окружения и конфликты с клиентами.

Важно отметить, что деньги оказались на периферии списка главных раздражителей, что служит сигналом для работодателей: даже высокая зарплата не удержит талантливых людей, если в компании царит атмосфера «террариума» или управленческий хаос.