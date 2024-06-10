Исследование SuperJob: 27% россиян считают, что отпуск должен продолжаться около месяца

По мнению 27% россиян, идеальный отпуск должен длиться не менее 28 дней. Еще 31% опрошенных считают, что для комфортного отдыха им достаточно четыре недели. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, написала «Газета.Ru».

Примерно 17% респондентов отметили, что их хватает три недели, чтобы отдохнуть от работы, 13% вполне согласны с отпуском длиной в две недели. Лишь 2% респондентов уверены, что для полноценного отдыха достаточно и 10 дней.

Опрошенные от 35 лет выступали за четырехнедельный отпуск чаще тех, кто моложе. А среди россиян до 34 лет чаще встречались те, кто успевает отдохнуть за две недели отпуска.

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