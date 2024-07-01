Исследование страхового дома ВСК: чаще всего в России угоняют автомобили ВАЗ, Hyundai и Kia

Аналитики страхового дома ВСК назвали наиболее часто угоняемые автомобили в России в этом году. Среди них оказались ВАЗ, Hyundai и Kia, написали «Известия».

«Среди отечественных автомобилей самой востребованной моделью является Vesta. В прошлом году антирейтинг возглавляли Kia (29%) и Toyota (18%)», — сообщили эксперты.

В исследовании также говорится, что с начала 2024 года лидером по числу угонов среди российских регионов стал Дагестан — на него пришлось 60% от всех преступлений. Второе место в этом рейтинге заняла Москва.

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