Исследование страхового дома ВСК: чаще всего в России угоняют автомобили ВАЗ, Hyundai и Kia

Аналитики страхового дома ВСК назвали наиболее часто угоняемые автомобили в России в этом году. Среди них оказались ВАЗ, Hyundai и Kia, написали «Известия».
«Среди отечественных автомобилей самой востребованной моделью является Vesta. В прошлом году антирейтинг возглавляли Kia (29%) и Toyota (18%)», — сообщили эксперты.
В исследовании также говорится, что с начала 2024 года лидером по числу угонов среди российских регионов стал Дагестан — на него пришлось 60% от всех преступлений. Второе место в этом рейтинге заняла Москва.