Исследование «Сравни»: около 50% россиян планируют потратить на новогодние подарки до 5 тыс рублей
Сотрудники финансового маркетплейса «Сравни» в результате исследования выяснили, что почти 50% российских граждан готовы потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей. Об этом сообщил RT.
Еще 22% респондентов готовы выделить менее одной тысячи рублей, а 14% россиян потратят на закупку подарков от пяти до 10 тысяч рублей.
«Более крупные расходы — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — планируют 7% респондентов, а 8% тратят на подарки свыше 20 тысяч рублей», — сообщили аналитики маркетплейса.
Примерно 48% респондентов отметили, что при выборе новогоднего подарка они делают акцент на полезности.
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