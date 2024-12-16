Исследование «Сравни»: около 50% россиян планируют потратить на новогодние подарки до 5 тыс рублей

Сотрудники финансового маркетплейса «Сравни» в результате исследования выяснили, что почти 50% российских граждан готовы потратить на новогодние подарки не более пяти тысяч рублей. Об этом сообщил RT .

Еще 22% респондентов готовы выделить менее одной тысячи рублей, а 14% россиян потратят на закупку подарков от пяти до 10 тысяч рублей.

«Более крупные расходы — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — планируют 7% респондентов, а 8% тратят на подарки свыше 20 тысяч рублей», — сообщили аналитики маркетплейса.

Примерно 48% респондентов отметили, что при выборе новогоднего подарка они делают акцент на полезности.