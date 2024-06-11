Исследование Sokolov: в России снизилась стоимость свадебных услуг

В России снизились расходы на организацию свадьбы. Свадебные услуги в 2024 году подешевели по сравнению с прошлогодними показателями, сообщили аналитики центра SOKOLOV и маркетплейса услуг YouDo.com, рассказал «Сноб».

Специалисты учитывали расходы на услуги организатора, ведущего, аниматора, декоратора, свадебного фотографа, стилиста. Чаще всего молодожены прибегают к услуге организации свадьбы, реже всего нанимают барменов.

Отмечается, что средний чек на обручальные кольца в этом году вырос на 18% и составил 14 тысяч рублей.

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