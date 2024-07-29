Исследование Skyeng: 7% студентов не завершают дополнительные курсы

Более 7% студентов дополнительных курсов не завершают обучение до конца. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования karpov.courses совместно с онлайн-школой английского языка Skyeng.

Почти половина россиян забрасывает прохождение курсов из-за снижения интереса к программе. Около 26% опрошенных завершают обучение из-за нехватки времени, 16% жалуются на слишком сложный для усвоения материал.

Большинство респондентов отметили, что в процессе обучения им важны персонализированный подход, применение искусственного интеллекта, а также мотивирующий преподаватель.

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