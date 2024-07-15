Skyeng: 33% россиян учат английский для комфортного общения в отпуске

Более 33% россиян признались, что основной мотивацией изучать английский язык для них стало комфортное общение в поездке или отпуске. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования Skyeng.

Более 28% соотечественников учат английский, чтобы решать рабочие вопросы, каждый десятый респондент — для потенциального трудоустройства в зарубежную компанию. Для трети опрошенных иностранный язык важен для чтения.

Кроме того, для 11% россиян мотивация заключается в знакомствах с противоположным полом и поиске партнера.