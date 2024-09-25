Исследование Роскачества: для большинства россиян при выборе отеля важен бесплатный интернет и наличие ресторана

Для большинства российских путешественников при выборе отеля важно наличие бесплатного интернета и ресторана. Такие данные приводят аналитики Центра изучения потребительского поведения Роскачества, написал RT.
Еще 37% респондентов отметили, что выбирают отели с наличием собственного кафе, 33% опрошенных важен бассейн, а 28% — наличие парковки.
Выбирая номер, большинство россиян ориентируются на качество ванной комнаты, наличие холодильника и телевизора. Более 50% опрошенных отметили, что для них важно размещение в номере кондиционера.
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