Исследование Роскачества: для большинства россиян при выборе отеля важен бесплатный интернет и наличие ресторана

Для большинства российских путешественников при выборе отеля важно наличие бесплатного интернета и ресторана. Такие данные приводят аналитики Центра изучения потребительского поведения Роскачества, написал RT .

Еще 37% респондентов отметили, что выбирают отели с наличием собственного кафе, 33% опрошенных важен бассейн, а 28% — наличие парковки.

Выбирая номер, большинство россиян ориентируются на качество ванной комнаты, наличие холодильника и телевизора. Более 50% опрошенных отметили, что для них важно размещение в номере кондиционера.