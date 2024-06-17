Исследование Работы.ру и ЮKassa: каждый пятый россиянин тратит до тысячи рублей на профессиональную литературу

Исследование аналитиков сервиса Работа.ру и ЮKassa показало, что около 80% россиян читают профессиональную литературу, причем каждый пятый опрошенный тратить на нее около тысячи рублей в месяц. Об этом написала «Газета.Ru».

Еще 38% респондентов отметили, что читают материалы по психологии, 23% стараются изучить основы коммуникации, 16% анализируют труды по повышению навыков менеджера. Примерно 12% покупают книги по тайм-менеджменту, а 16% изучают все, что есть в наличии в библиотеке.

Аналитики ЮKassa также выяснили, что c 1 мая по 10 июня число покупок бумажных и аудиокниг в России выросло на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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