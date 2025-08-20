Исследование показало, как россияне предпочитают выражать эмоции в интернете

Чтобы выразить свои эмоции в соцсетях, представители молодого поколения предпочитают яркие стикерпаки, миллениалы — ироничные, но мягкие сюжеты, а пользователи в возрасте — добрые и понятные стикеры. Об этом рассказала пресс-служба «ВКонтакте», опубликовав результаты исследования.

Представители альфа-поколения и зумеры любят популярные мемы, кинофразы, кадры с персонажами в смешных ситуациях, а также ироничные образы животных. Если они используют эмодзи, то в постироничном ключе.

Миллениалы предпочитают сюжеты о повседневной жизни, зачастую с короткими фразами-реакциями. В эмодзи они закладывают ироничные и узнаваемые образы.

Пользователи старше 45 лет чаще используют самые простые и понятные эмодзи и добрые стикеры.

Что касается vmoji — виртуальных аватаров с настраиваемыми деталями, — то молодая аудитория предпочитает ироничные и вирусные образы, а пользователи постарше — интеллигентные.

«Поколенческие различия сохраняются, но тренд очевиден: визуальные форматы становятся главным способом общения. Они берут на себя роль невербальной коммуникации в цифровой среде — заменяют мимику, интонации и жесты», — отметил директор по социальным сервисам Святослав Васильев.