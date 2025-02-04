Исследование показало, как россияне предпочитают проводить свободное время зимой

Более половины россиян — 52% — предпочитают проводить зимние выходные в домашней обстановке, 30% — в соцсетях. Это показал опрос 1500 пользователей, проведенный социальной сетью «Одноклассники», финтех-компанией ЮMoney и платежным сервисом ЮKassa.

Еще 27% россиян любят в зимние выходные гулять по городу, и только 21% выбирает коньки, лыжи или катание с горок.

На вопрос, с кем респонденты предпочитают проводить досуг, мнения разделились почти пополам. Одна половина опрошенных проводит время с семьей, другая — наедине с собой, друзьями, коллегами или любимым человеком.

На досуге 53% опрошенных любят смотреть фильмы, сериалы и шоу. Статистика платежей показала, что в декабре число покупок кино и музыки выросло на 7% по сравнению с ноябрем. Также по четверти россиян любят читать книги и гулять на улице. Некоторые из них также ходят в театры и кино или на творческие мастер-классы. А 4% опрошенных вообще не любят зиму и предпочитают коротать ее в теплых краях.

До трети россиян не считают, сколько денег уходит у них на развлечения. При этом только 7% готовы тратить на них от 16 до 20 тысяч рублей в месяц, остальные — меньше.