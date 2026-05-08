Исследование показало, что жители Перми готовы потратить на покупку велосипеда 28 тысяч рублей

В среднем за сезон жители Перми катаются на велосипеде 32 раза, а каждый десятый горожанин садится на него почти каждый день. Более того, 60% пермяков не представляют сезон без двухколесного транспорта. К такому выводу пришли специалисты «Авито», которые также выяснили, что на покупку нового велосипеда жители города готовы потратить в среднем 28 тысяч рублей. Об этом написал сайт properm.ru .

По данным исследования, 4% велосипедистов крутят педали почти ежедневно — в основном это молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 27% катаются несколько раз в неделю, 16% — пару раз в месяц, столько же — несколько раз за сезон.

Большинство пермяков (52%) используют велосипед для удовольствия, 23% — для спорта и тренировок, а 9% — как альтернативу пешим прогулкам. Учились кататься самостоятельно 60% опрошенных, чаще всего это люди старше 55 лет. 22% научили родители, а 9% — другие родственники.

За последний месяц продажи велосипедов на «Авито» в Перми выросли на 75%. При этом доля подержанных велосипедов составила 63%, и они оказались в среднем почти на 40% дешевле новых. Лидеры продаж — детские велосипеды (21%), которые в марте покупали в 2,5 раза чаще, чем в феврале, по средней цене пять тысяч рублей. Далее следуют горные (13%), городские (6%), шоссейные (2%) и ВМХ (1%).