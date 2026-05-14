Исследование показало, что жителей Перми чаще всего беспокоят проблемы с кожей лица и лишний вес

Более 1300 человек приняли участие в опросе, проведенном брендом SOKOLOV Beauty. Результаты показали, что жителей Перми чаще всего беспокоят проблемы с кожей лица и лишний вес. Об этом написало URA.RU .

Согласно данным, 29% респондентов недовольны состоянием своей кожи — акне и расширенными порами. Еще 27% переживают из-за лишнего веса. Мимические морщины беспокоят четверть жителей Перми.

При этом только 11% опрошенных стараются скрыть недостатки кожи с помощью декоративной косметики. Большинство же (34%) пытаются решить проблемы с помощью активного ухода и косметологических процедур.

Опрос также показал, что некоторые пермяки воспринимают несовершенства внешности других людей как привлекательную особенность. Так, каждый восьмой житель Перми считает, что такие черты подчеркивают индивидуальность. А 23% опрошенных убеждены, что любые изъяны не имеют значения и не влияют на их отношение к человеку.

Также 73% участников опроса отметили, что отношение к внешности меняется с возрастом.