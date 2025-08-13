Исследование, проведенное компанией Olimpbet среди более чем 1200 респондентов из крупных городов России, включая Казань, выявило любопытные закономерности в предпочтениях поклонников спорта различного пола. Оказалось, что представители сильной половины человечества чаще всего восхищаются атлетами-мужчинами (85%), тогда как дамы распределяют симпатии равномерно между обоими полами, отдавая немного большее предпочтение противоположному полу (51% против 49%), написал сайт inkazan.ru .

Самыми популярными видами спорта оказались следующие: девушки предпочли хоккей (26%), футбол (21%) и волейбол (16%), а парни назвали фаворитами футбол (38%), хоккей и баскетбол (по 18%). Соответственно, респонденты распределили свое внимание на разные виды спорта: мужчины увлеклись просмотрами футбольных баталий (43%), боев UFC (18%) и хоккейных матчей (16%), в то время как представительницы прекрасного пола обращали взор на баскетбольные состязания (22%), бои без правил (19%) и футбол (15%).

Изучение причин привлечения зрителей показало следующую картину: мужчинам важен процесс наблюдения за выступлениями любимых команд и спортсменов (40% против 27% среди женщин), тогда как дам привлекают яркие эмоции и зрелище (каждая четвертая упомянула это обстоятельство). Любопытно, что спортивная атмосфера вызвала больший уровень азарта у девушек (20%), чем у парней (лишь 14%).

Примерно треть горожан Казани указали, что основная цель их просмотра трансляций заключается в желании видеть успех родных коллективов.