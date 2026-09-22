Исследование показало, что сотрудники с именами Екатерина и Александра чаще других испытывают выгорание

Исследование показало, что сотрудники с именами Екатерина и Александра чаще других испытывают профессиональное выгорание. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на компанию «Стахановец».

Согласно публикации, сотрудники с именами Екатерина (преобладающие в HR и финансах), Александр (руководители продаж и IT-специалисты) чаще всего жалуются на хроническую усталость. Третье место по уровню эмоционального истощения делят Анны и Дмитрии, которые отмечают у себя забывчивость, потерю концентрации и проблемы со сном, добавило ИА НСН.

Компания подчеркивает, что не рекомендует использовать имена для кадровых решений. Однако анализ тональности переписок позволяет выявлять группы риска на ранних стадиях и предлагать меры поддержки — пересмотр графика или программы восстановления.

Ранее руководитель агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян пояснил НСН, что выгорание является итогом ряда мелких факторов, а «последней каплей» часто становится отсутствие признания в коллективе.