Исследование показало, что петербуржцы по-разному представляют себе идеальный подарок на Новый год

Исследование дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного бренда Sokolov показало, что мужчины и женщины по-разному представляют себе идеальный подарок на Новый год. Большая часть мужчин (54%) мечтает о романтическом ужине и сексе, в то время как женщины (62%) предпочитают путешествие и драгоценности (41%). Об этом написала vecherka-spb.ru .

Процесс выбора подарков вызывает разные чувства у представителей обоих полов. Среди мужчин 34% воспринимают это занятие как приятное и легкое, 30% испытывают легкое напряжение, но справляются, 25% относятся к этому равнодушно, а 11% заранее переживают, предполагая, что подарок не понравится девушке.

Женщины менее оптимистичны: 58% считают, что подарки от мужчин зависят от удачи, 16% убеждены, что мужчины подходят к выбору формально, а 26% удовлетворены подарком.

Мужчины оценивают женские подарки примерно так же: 45% верят, что женщины могут сделать прекрасный подарок, если постараются, 30% считают, что удача играет решающую роль, а 25% разочарованы качеством подарков, полученных от женщин.