Исследование показало, что петербуржцы чаще всего путешествовали на поезде в Выборг

Железнодорожные перевозки в окрестностях Санкт-Петербурга снова доказали свою популярность среди местных жителей и туристов. Октябрьская железная дорога подвела итоги пассажиропотоков за август 2025 года, раскрывая интересные тенденции и предпочтения путешественников, написала Neva.Today .

Самым востребованным направлением для туристических поездок стал старинный город Выборг, расположенный недалеко от Финляндии. Ежедневно сюда отправляется множество поездов с Финляндского вокзала, а в августе услугами железнодорожного транспорта воспользовались 328 тысяч пассажиров, что на 5% превышает прошлогодние показатели.

Популярностью пользуются и исторические маршруты, такие как линия от Витебского вокзала до Царского села, где за минувший месяц совершили поездку 271 тысяча человек, продемонстрировав прирост на 4%. На Балтийском вокзале лидером популярности стала дорога в Новый Петергоф, привлечённая к путешествиям 216 тысяч пассажиров (+2%).

Отдельно выделяется рост числа пассажиров на маршрутах маятниковой миграции с Московского вокзала, где в направлении Колпино отправились 218 тысяч пассажиров (+4%) и в Волховстрой I перевезено 28 тысяч человек (+20%). Новая железнодорожная линия из Сережи в Надвоицы успела привлечь внимание пяти тысяч пассажиров.