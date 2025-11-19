Опрос аналитического центра выявил, что основным методом борьбы со стрессом среди россиян является физическая нагрузка. Почти половина участников (46%) выбирают спорт как способ справиться с напряжением. Об этом написал сайт argumenti.ru .

Четверть опрошенных признались, что испытывают тревогу как минимум раз в неделю, а около 12% пребывают в постоянном стрессе. Основными причинами беспокойства респонденты назвали финансовые проблемы, отметив, что наличие сбережений помогло бы им чувствовать себя спокойнее, сообщила Neva.Today.

Таким образом, исследование подчеркивает важность физической активности для поддержания психоэмоционального здоровья и подчеркивает значимость финансового благополучия для уменьшения уровня стресса.