Исследование показало, что хозяева кошек чаще обращаются к книгам, чем владельцы других животных

Хозяева кошек чаще обращаются к книгам, чем владельцы других животных. Таковы результаты опроса, проведенного книжным сервисом «Строки» и благотворительным фондом помощи бездомным животным «Ника», написала «Газета.Ru» .

Согласно данным исследования, 98% кошатников читают книги, причем 38% предпочитают аудиоформат, а 53% совмещают разные форматы. 79% владельцев кошек читают или слушают произведения несколько раз в неделю. Среди их любимых жанров: детектив (61%), русская классическая литература (49%) и фэнтези (38%).

Владельцы собак читают немного меньше кошатников — на 4%. 49% из них любят совмещать несколько форматов, а 39% выбирают печатный и электронный варианты. Любимыми жанрами собачников являются детектив (65%), зарубежная классическая литература (49%) и фантастика (46%).