Исследование показало, что большинство женщин в России стесняются при покупке средств для здоровья

Компания «Алцея» провела исследование на платформе «Смартфарма» и выяснила, что около 70% аптечных специалистов отмечают: женщины нередко стесняются при покупке средств для здоровья. Особенно это заметно у покупательниц младше 25 и старше 45 лет. Опрос проводился с 25 сентября по 15 октября 2025 года, его результаты оказались в распоряжении Life.ru .

Препараты для лечения вульвовагинальных инфекций вызывают неловкость у 62,5% покупательниц, средства для лечения геморроя — у 50%, контрацептивы — у 41,7%. Также в топ-5 вошли препараты для облегчения симптомов менопаузы (32,4%) и средства при сбоях менструального цикла (26,9%).

Фармацевты отмечают, что посетительницы аптек нередко формулируют свои запросы расплывчато или шепотом, что может указывать на страх оценки и низкий уровень уверенности в точности запроса. Главными факторами, усиливающими ощущение неловкости, фармацевты назвали наличие очереди (70,8%) и мужчину-фармацевта за стойкой (61,8%).

Исполнительный директор Ассоциации индустрии товаров для здоровья (АИТЗ) и Союза «Национальная Фармацевтическая Палата», кандидат фармацевтических наук Елена Неволина подчеркивает: «Тема женского здоровья, к сожалению, часто оказывается за пределами рассмотрения нашей системы образования. Поэтому знания, которыми обладает, или, наоборот, не обладает каждая конкретная женщина, полностью зависят от нее самой».