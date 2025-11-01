Исследование показало, что большинство тюменцев пренебрегают защитой своих персональных данных

Исследование, проведенное среди жителей Тюменской области, показало, что значительная часть населения пренебрегает защитой своих персональных данных в финансовой сфере. Было выявлено, что только четверть опрошенных (26%) воспользовалась возможностью установки самозапрета на получение кредитов через портал «Госуслуги» или многофункциональные центры, написал сайт nashgorod.ru .

Оставшиеся 29% респондентов не собираются устанавливать такую защиту, несмотря на то, что услуга бесплатна и доступна каждому. Проблема особенно актуальна в условиях, когда мошенники могут оформить кредит на чужое имя буквально за несколько кликов.

Примечательно, что более ответственное отношение к защите данных характерно для людей старше 55 лет, среди которых 27% готовы подключить самозапрет. Среди молодежи в возрасте 18-34 лет только 13% планируют воспользоваться этой возможностью.