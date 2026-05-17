Исследование показало, что 82% россиян употребляют молочную продукцию не реже одного раза в неделю

Молочные изделия остаются важной частью рациона жителей России, хотя их потребление меняется из-за трендов на здоровое питание. Компания «Логика молока» и Аналитический центр НАФИ представили результаты исследования потребительских привычек. Согласно опросу, 82% россиян употребляют молочную продукцию не реже одного раза в неделю, а каждый третий делает это ежедневно, написал MK.RU .

Лишь менее 2% респондентов полностью или почти полностью отказались от молочных изделий. Это подчеркивает устойчивость категории, несмотря на рост интереса к альтернативным системам питания.

Среди наиболее популярных продуктов — молоко (65%), сметана (60%), сливочное масло (54%), сыры (53%) и кефир (51%). Творог, питьевые йогурты и мороженое также прочно вошли в рацион россиян. Такая структура отражает национальные гастрономические особенности, ведь Россия традиционно входит в число стран с высоким потреблением кисломолочных продуктов.

Развитие тренда на здоровое питание положительно влияет на вариативность рациона. Так, 28% россиян используют молочные продукты при приготовлении блюд. Наиболее популярным временем для их употребления остается завтрак (40%), однако почти треть респондентов выбирают их в качестве перекуса, а каждый пятый — как часть основного приема пищи.

Среди людей, придерживающихся принципов ЗОЖ, доля ежедневного потребления выше — 35% против 25% у тех, кто не уделяет этому внимания. При этом сторонники здорового питания чаще выбирают кисломолочные продукты, творог и йогурты, реже — сливочное масло, мороженое и цельное молоко.

Исследование показывает, что молочные продукты в России сохраняют статус повседневной нормы, но одновременно становятся инструментом осознанного питания. Если раньше выбор определялся привычкой, то сегодня во главе угла стоит рациональный подход вкупе с вниманием к собственному здоровью.