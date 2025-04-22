Исследование показало, что 52% россиян хотели бы посвятить отпуск исследованию новых городов

Большинство россиян хотят провести отпуск, исследуя новые места, показало исследование, проведенное сервисом «Работа.ру» и аналитиками ЮMoney, итоги которого были представлены «Известиями».
Более половины (52%) опрошенных заявили, что хотели бы посвятить отпуск изучению незнакомых городов и достопримечательностей. Второе место заняла идея пляжного отдыха, которую поддержали 39% респондентов. Более трети (29%) мечтает насладиться единством с природой, выбрав отдых в лесных зонах подальше от городского шума.
Остальные предпочтения включали следующие варианты: круизы по океанам — 28%; автопутешествия — 26%; кругосветные путешествия — 24%; активный отдых в горах — 24%; проживание в роскошных отелях — 17%.
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