Исследование показало, что 36% россиян готовы рассмотреть переезд ради постоянной или временной работы

Исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru» , показало, что 36% опрошенных россиян готовы рассмотреть переезд ради постоянной или временной работы при подходящих условиях. Еще 8% задумываются о переезде, но пока не видят в нем необходимости, а 7% уже переехали. При этом 49% респондентов пока не готовы к такому шагу.

Самым привлекательным городом для переезда стал Санкт-Петербург — его выбрали 41% опрошенных. За ним с минимальным отрывом следует Москва (40%), а переезд в Сочи рассматривают 30% респондентов.

Среди других популярных направлений — Нижний Новгород (28%), Калининград (24%), Казань (23%) и Краснодар (19%). Также в списке — Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток (по 14%), Ростов-на-Дону (13%), Красноярск и Хабаровск (по 10%), а также Челябинск (5%).

При выборе города для переезда 83% респондентов в первую очередь обращают внимание на возможность увеличения заработной платы, а 71% отмечают важность обеспечения жильем. Комфортный климат важен для 44% участников, а развитую инфраструктуру выбрали 42%.