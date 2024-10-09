Исследование Ozon: в этом году дети начали активно заниматься спортом и проводить научные эксперименты

С начала нового учебного года дети стали более активно заниматься спортом и проводить научные эксперименты, а вот интерес к музыке и рисованию у них поугас. Об этом говорится в исследовании, проведенном Ozon, написала «Газета.Ru» .

Аналитики ориентировались на товары, которые наиболее часто покупают для дополнительного детского образования. Так, лидером по штучным продажам стали изделия для спорта и моделирования.

Что касается наиболее популярных хобби среди российских детей, в их число входят настольные игры, рисование, рукоделие и лепка, говорится в исследовании.