Исследование Ozon: в этом году дети начали активно заниматься спортом и проводить научные эксперименты

С начала нового учебного года дети стали более активно заниматься спортом и проводить научные эксперименты, а вот интерес к музыке и рисованию у них поугас. Об этом говорится в исследовании, проведенном Ozon, написала «Газета.Ru».
Аналитики ориентировались на товары, которые наиболее часто покупают для дополнительного детского образования. Так, лидером по штучным продажам стали изделия для спорта и моделирования.
Что касается наиболее популярных хобби среди российских детей, в их число входят настольные игры, рисование, рукоделие и лепка, говорится в исследовании.
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