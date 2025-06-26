Исследование «НИЖФАРМ»: 31% россиян пьют обезболивающие препараты хотя бы раз в месяц

Боль — одна из главных медицинских проблем, которая ухудшает качество жизни людей. Результаты исследования «Барометр отношения россиян к своему здоровью», проведенного группой компаний «НИЖФАРМ», показали, что обезболивающие средства принимает почти каждый третий житель России (31%) хотя бы раз в месяц. «Газета.Ru» представила детали исследования.

Из опроса следует, что 20% респондентов используют обезболивающие каждый месяц, а 4% — каждый день. Среди тех, кто принимает такие препараты реже одного раза в месяц, мужчины составляют 49%, а женщины — 36%. При этом женщины чаще прибегают к обезболивающим: еженедельно их используют 23% представительниц прекрасного пола и 17% мужчин, раз в месяц — 35% женщин и 26% мужчин, написал Infox.ru.

Основные причины использования обезболивающих — головные боли (63%), зубные боли (54%), боли в спине (30%) и суставные боли (25%). Женщины чаще обращаются за помощью при головных болях (71% против 55% мужчин), зубной боли (57% против 51% мужчин) и болях в суставах (28% против 23% мужчин).

Среди людей старше 55 лет больше доля тех, кто использует обезболивающие при болях в спине и суставах (по 40%), а также при болях в мышцах (27%).