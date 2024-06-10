Исследование Мегамаркета: спрос на товары для походов в России увеличился на 70% по сравнению с прошлым годом

Аналитики Мегамаркета в результате исследования выяснили, что спрос на товары для походов и активного отдыха в России увеличился на 70% по сравнению с прошлым годом. Об этом написала «Газета.Ru» .

В сообщении говорится, что средняя цена «походной» корзины составляет 24 900 рублей, это на 9% больше, чем в 2023 году. В стандартный набор путешественника входят рюкзак, палатка, спальный мешок, коврик-пенка, посуда, термос, котелок, фонарь, горелка, спички.

Например, спрос на спальники по сравнению с прошлым годом вырос на 75%, на туристическую мебель — на 64%, горелки и грелки — на 62%, посуду — на 51%. Из нестандартных вещей россияне все чаще приобретают гамаки, тенты, металлоискатели и компасы.