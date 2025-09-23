Исследование: медианная зарплата у жителей Пензенской области составила 49 386 рублей

Эксперты РИА «Рейтинг» провели исследование и выяснили размер чистой медианной зарплаты у жителей российских регионов. Во втором квартале 2025 года в Пензенской области этот показатель составил 49 386 рублей.

Отношение чистой медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг в указанный период в регионе составило 2,3. По этому показателю Пензенская область оказалась в середине списка, написала «Пенза-пресс».

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий (отношение — 5,1, средний доход — 148 643 рубля), Чукотский (4,3, 171 951 рубль) и Ненецкий (4, 116 888 рублей) автономные округа. Аутсайдерами — республики Ингушетия (1,4, 32 038 рублей), Чечня (1,4, 31 837 рублей) и Кабардино-Балкария (1,6, 37 942 рубля).

Медианные зарплаты по регионам были рассчитаны на основе официальной статистики за апрель — июнь 2025 года. Фиксированный потребительский набор взят из базы Росстата по регионам.