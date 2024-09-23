Исследование MAXIMUM Education и hh.ru: большинство школьников назвали сферу искусства работой мечты

Более 22% школьников назвали сферу искусства работой своей мечты. Об этом говорится в исследовании, проведенном образовательной компанией MAXIMUM Education и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, написала «Газета.Ru».
Еще 14% респондентов назвали профессией мечты сферу медицины. Блогерами хотели бы стать более 13% учащихся, а IT-специалистами — 12%. Психология и мода в данном рейтинге набрали по 12% и 10% соответственно.
Среди популярных ответов по поводу работы мечты также звучали сферы образования, предпринимательства, спорта и юриспруденции.
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