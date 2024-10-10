Исследование «Мармакс»: россияне хотят чаще видеть в торговых центрах интерактивные выставки

Большинство россиян хотели бы чаще видеть в торгово-развлекательных центрах интерактивные выставки или выставки экзотических животных, а также зоны коворкинга. Об этом говорится в исследовании, проведенном девелоперской компанией «Мармакс», написала «Газета.Ru» .

Некоторые опрошенные высказались за наличие МФЦ, который позволит получить государственные и муниципальные услуги, а также за боулинг, каток и фитнес-центры.

Все чаще россияне высказывают пожелание об открытии в ТРЦ кинотеатров под открытым небом, где будут показывать авторское и художественное кино, сообщил директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс» Константин Денисов.