Исследование «Мамбы» и «Дома Полимеров»: 70% россиянок считают лучшим местом для первого свидания ресторан

Около 70% россиянок считают, что лучшим местом для первого свидания является ресторан. Об этом говорится в исследовании, проведенном дейтинг-сервисом «Мамба» и образовательным пространством «Дом Полимеров», написало издание «Сноб».

Еще 61% опрошенных рассказали, что считают удачным местом для первого свидания парк, 52% россиянок с удовольствием пойдут в театр, а 25% не против посетить тематическую экскурсию.

В опросе говорится, что 84% женщин оценивают своего спутника в том числе по выбранному им месту для первого свидания.

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