Исследование Мамба: до 55% жителей Перми продолжают общение без перспектив из-за страха обидеть собеседника

Жители Перми продолжают общение в приложениях для знакомств, даже когда понимают, что перспективы с конкретным человеком отсутствуют. Главной причиной такого поведения оказался страх обидеть собеседника. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на результаты исследования, проведенного совместно Мамба и Zigmund.online.

По данным аналитиков, от 45% до 55% мужчин и женщин различных возрастных групп боятся обидеть собеседника и поэтому продолжают общаться без будущего. На втором месте — надежда на перемены, а на третьем — страх вновь начинать поиск партнера.

Женщины более категоричны: более половины из них сразу прекращают знакомство, если не видят перспектив. Однако они также чаще устают от самого процесса знакомств. Три из четырех женщин в возрасте от 18 до 27 лет хотя бы раз за последний год делали паузы в общении из-за усталости и повторяющихся диалогов.