Исследование Mains: этим летом жители Москвы чаще отправлялись в отпуск, чем петербуржцы

Этим летом жители Москвы чаще отправлялись в отпуск, чем петербуржцы: 92,7% против 85,7%. Активно отдыхали и жители других крупных городов, таких как Екатеринбург, Красноярск и Уфа, выяснил Life.ru .

Треть москвичей (31,6%) и петербуржцев (30,4%) провели лето дома. Больше домоседов оказалось в Самаре, Екатеринбурге и Омске, а меньше — в Воронеже, Казани и Волгограде, согласно исследованию страхового брокера Mains.

Большинство опрошенных (39,3%) потратили на отдых от 30 до 70 тысяч рублей на человека. В Новосибирске и Самаре аналогичные суммы называли чаще всего. Питание — основная статья расходов для москвичей и петербуржцев.

Рост цен отметили 20,6% респондентов, которые считают, что сильнее всего подорожали гостиницы и аренда жилья. 40,6% полагают, что все категории расходов увеличились примерно одинаково.

Страховку на период отпуска приобрели 34,9% участников опроса, среди которых 20,1% выбрали медицинскую страховку. Почти две трети опрошенных (63,5%) не обращались к страховщикам.