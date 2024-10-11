Исследование Lamoda показало, что спрос на спортивную одежду в июле–сентябре вырос на 45%

Аналитики Lamoda в результате исследования выяснили, что спрос на спортивную одежду и обувь среди россиян в период с июля по сентябрь 2024 года вырос на 45%. Об этом написали «Известия» .

Чаще всего российские граждане покупают на площадке кроссовки, кеды, футболки, спортивные брюки и носки. В топ самых востребованных цветов кроссовок вошли черный, белый, бежевый, серый и синий.

Управляющий директор по розничному бизнесу Lamoda Роман Заверюха отметил, что в последнее время россиянам интересна не просто спортивная обувь, теперь они выбирают разные пары под определенные виды спорта.