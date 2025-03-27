Исследование «Купибилет»: 55% россиян предпочитают сами планировать путешествия

Большинство россиян (55%) предпочитают самостоятельно планировать свои путешествия, согласно исследованию сервиса «Купибилет». Об этом написали «Известия» .

Только 23% участников опроса доверяют планирование поездок туристическим агентствам, 19% полагаются на советы друзей и родственников, а 3% черпают информацию из блогов и специализированных приложений.

Среди тех, кто выбирает самостоятельное планирование, ключевым преимуществом для 51% является гибкость, позволяющая адаптировать путешествие под личные интересы. Еще 30% ценят надежность организованной самостоятельно поездки, 9% ставят во главу угла экономию средств, а 8% — экономию времени.