Исследование KP.RU показало, что 52% россиян едят на ночь

Опрос на сайте KP.RU выявил, что многие россияне едят перед сном, несмотря на рекомендации диетологов. Некоторые признались, что с наступлением темноты у них просыпается аппетит, и они не могут устоять перед вкусной едой.

Согласно результатам, 52% опрошенных россиян едят на ночь. Одни едят все, что захочется, другие считают, что нужно удовлетворять аппетит. Лишь 47% респондентов заявили, что стараются не есть на ночь и ужинают заранее. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

«Когда хочу – тогда и ем. Разве это важно, на ночь или нет», — рассуждает участница исследования.

Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,1 тысячи человек.