Исследование KP.RU показало, что 40% жителей России едят шаурму

В Москве зарплаты шаурмистов увеличились примерно на 15%, достигнув 150 тысяч рублей. Спрос на это блюдо остается высоким, и вакансий для приготовления шаурмы становится все больше. Сайт KP.RU решил выяснить, сколько россиян действительно предпочитают этот фастфуд.

Исследование показало, что 40% жителей России едят шаурму. Однако только 21% покупают ее в уличных ларьках и едят на ходу, а 19% предпочитают домашнюю шаурму, опасаясь отравиться уличной.

«Сам шаурму делаю. Купил лаваш, намазал любым соусом, какой есть в холодильнике, сложил все, что нашлось дома вкусного, завернул, обжарил с двух сторон на сковородке, и вот шаурма», — делится рецептом один из респондентов.

Тем не менее 57% опрошенных заявили, что не едят шаурму: кому-то она просто не нравится, а кто-то испытывает к ней отвращение. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 3,7 тысячи человек.