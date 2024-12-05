Исследование KP.RU: 39% опрошенных россиян рассказали, что не имеют сбережений

Около 39% опрошенных россиян признались, что совсем не имеют сбережений. Еще 55% респондентов рассказали, что хранят свои сбережения в банках. Об этом говорится в опросе, проведенном сайтом kp.ru .

Россияне, которые несут деньги в финансовые организации, полагают, что там их накопления будут надежнее защищены.

Еще 5% опрошенных отметили, что они не доверяют банкам и всей банковской системе. Они указали на то, что банк может обанкротиться или по каким-то причинам не вернуть вложенные деньги. Люди из этой категории предпочитают держать сбережения дома или за городом.

Всего в опросе приняли участие 10,1 тысячи россиян из разных регионов страны.