Исследование компании SunCar: средний доход таксиста в Москве превысил 150 тысяч рублей

Средний размер заработка таксистов в Москве с августа по октябрь 2024 года составил 153 тысячи рублей. Об этом пишет infox.ru со ссылкой на данные исследования, которое провели аналитики платформы «Мигрант Сервис» совместно с компанией SunCar.
Специалисты изучили деятельность двух московских таксомоторных парков и социального такси. Они оценили общие доходы водителей, которые отработали свыше 20 дней каждый месяц.
Выяснилось, что для дохода в 153 тысячи рублей необходимо находиться за рулем не менее 11 часов ежедневно. Зачастую водители работают на пределе своих возможностей. Большая часть заработка уходит на комиссии.
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