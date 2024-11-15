Исследование компании SunCar: средний доход таксиста в Москве превысил 150 тысяч рублей

Средний размер заработка таксистов в Москве с августа по октябрь 2024 года составил 153 тысячи рублей. Об этом пишет infox.ru со ссылкой на данные исследования, которое провели аналитики платформы «Мигрант Сервис» совместно с компанией SunCar.

Специалисты изучили деятельность двух московских таксомоторных парков и социального такси. Они оценили общие доходы водителей, которые отработали свыше 20 дней каждый месяц.

Выяснилось, что для дохода в 153 тысячи рублей необходимо находиться за рулем не менее 11 часов ежедневно. Зачастую водители работают на пределе своих возможностей. Большая часть заработка уходит на комиссии.