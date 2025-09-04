Исследование: каждый пятый житель России слушает аудиокниги или подкасты перед сном

Каждый пятый житель России слушает аудиокниги или подкасты перед сном, отдавая предпочтение криминальным сюжетам. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на исследование ORMATEK.

Кроме того, 61% опрошенных устраивают себе спа-процедуры в виде душа или создают атмосферу с «сонными» ароматами в спальне. 57% респондентов проводят время в социальных сетях, а 32% планируют следующий день. Еще 18% опрошенных занимаются медитациями и дыхательными практиками, написал сайт pravda-nn.ru.

Исследование также показало, что 58% россиян испытывают проблемы со сном в душном помещении, 48% — при шуме и уличном свете, 15% — если одежда «не по фэншую», а 7% — без расслабляющих практик, например, успокаивающего чая или йоги. Еще 28% не могут уснуть без телефона рядом.