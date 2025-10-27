Исследование Kaiten и TenChat: 80% россиян положительно оценивают идею годовых отпусков

Исследование, проведенное компаниями Kaiten и TenChat, показало, что каждый четвертый россиянин воспользовался бы возможностью взять длительный оплачиваемый отпуск (саббатикал) продолжительностью от трех месяцев до года, если бы такая возможность существовала. Большинство опрошенных (80%) положительно оценивают идею саббатикалов как способа восстановления здоровья, обучения или реализации личных проектов, написала «Москва 24» .

Хотя концепция длительного отпуска известна большинству респондентов (84%), только половина из них решается воспользоваться ею. Большая часть опрошенных (61%) считает, что саббатикалы необходимы для профилактики профессионального выгорания.

Основными причинами, по которым россияне хотели бы взять длительный отпуск, стали восстановление физического и психического здоровья (54%), обучение и смена профессии (16%) и путешествия (15%).

Тем не менее, существуют значительные препятствия для реализации идеи саббатикалов:

— Страх потерять работу (28%)

— Отсутствие поддержки со стороны работодателя (24%)

— Финансовые трудности (16%)

— Личные обстоятельства (13%)

— Низкая осведомленность о таком формате отпуска (9%)

Специалисты отмечают, что внедрение саббатикалов является признаком зрелости компании и осознанного подхода к сотрудникам.