Исследование HiFi-стриминга Звук: 52% россиян хотели бы услышать на свадьбе альтернативу маршу Мендельсона | 360°

Общество 24 апреля 2024, 12:06 Исследование HiFi-стриминга Звук: 52% россиян хотели бы услышать на свадьбе альтернативу маршу Мендельсона

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Аналитики HiFi-стриминга Звук во время исследования выяснили, что больше 52% россиян хотели бы отказаться от традиционного марша Феликса Мендельсона на собственной свадьбе. Об этом написало ИА НСН.

Четверть опрошенных считают лучшей альтернативой известному произведению классическую и инструментальную музыку. Около 18% заявили, что включат на собственной свадьбе поп-композиции, 17% — рок, а 16% — не прочь заменить марш шансоном.

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В исследовании говорится, что для 42% респондентов музыка во время свадебного торжества играет большую роль.