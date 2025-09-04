Исследование hh.ru: женщины в России готовы работать за меньшую зарплату, чем мужчины

Согласно исследованиям платформы hh.ru, женщины в России готовы работать за меньшую зарплату, чем мужчины. В 2025 году медианные ожидания женщин остаются ниже мужских как по рынку в целом, так и среди руководителей, написал сайт KP.RU .

По данным hh.ru, в среднем по рынку женщины рассчитывают на зарплату в 58,3 тысячи рублей, а мужчины — на 86,8 тысячи рублей. Разрыв достигает более 30%.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отмечает, что за последние два года рынок труда стал более сбалансированным. Однако гендерный разрыв в оплате труда по-прежнему является вызовом.

Основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов объяснил, что разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами — это системная проблема, закрепившаяся из-за нескольких ключевых факторов. Во-первых, женщины чаще заняты в низкооплачиваемых сферах. Во-вторых, массовые женские профессии остаются легко заменяемыми.

Чтобы изменить ситуацию, работодателям важно сделать систему оплаты труда прозрачной и предсказуемой.