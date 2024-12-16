Исследование hh.ru: водитель и продавец стали самыми востребованными профессиями в России в 2024 году

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, какие профессии в России стали самыми востребованными в 2024 году. Результатами поделилось РИА «Новости» .

Так, в списке самых востребованных профессий оказались продавцы-консультанты, водители и менеджеры по продажам. Около 868 тысяч предложений можно найти на платформе тем, кто хочет пойти работать менеджером, еще 769 тысяч вакансий предлагается для продавцов-консультантов, 620 тысяч предложений предназначены для водителей, написал сайт kp.ru.

На четвертом и пятом местах соответственно расположились операторы колл-центров и бухгалтеры. Профессия рабочего впервые вошла в топ-10, заняв седьмое место в списке, говорится в исследовании.