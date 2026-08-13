Исследование hh.ru: в Петербурге наибольшим спросом у соискателей пользуются вакансии менеджеров по продажам

Согласно исследованию рекрутинговой платформы hh.ru, менеджеры по продажам стали наиболее востребованной профессией среди соискателей в Санкт-Петербурге. На эту сферу пришлось 142,6 тысячи анкет, пишет «Петроград» .

Вторыми по популярности стали администраторы (87,1 тысячи анкет), за ними следуют руководители проектов (64,2 тысячи), программисты и разработчики (59,5 тысячи), а также официанты, бармены и бариста (53,9 тысячи).

Также в первую десятку востребованных направлений вошли упаковщики, комплектовщики и маркировщики (52,6 тысячи), водители и экспедиторы (52,4 тысячи), дизайнеры и художники (46,6 тысячи), бухгалтеры (42 тысячи) и продавцы-консультанты с кассирами (39,9 тысячи).

Предпочтения кандидатов зависят от возраста. Подростки от 14 до 18 лет чаще ищут работу без требований к опыту: официанта, бармена и бариста (11%), упаковщика, комплектовщика и маркировщика (8%), курьера и почтальона (6%).

В возрастной группе от 19 до 30 лет приоритет остается за менеджерами по продажам и работе с клиентами (6%) и администраторами (4%). В категории от 31 до 40 лет на первый план выходят управленческие компетенции.

Ранее сообщалось, что кадровый дефицит в Ленинградской области оценивается почти в 200 тысяч человек.