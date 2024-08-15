Исследование hh.ru: Петербург оказался на 32 месте в рейтинге по росту зарплат

Специалисты сервиса hh.ru провели исследование и составили рейтинг регионов РФ с самым быстрым ростом зарплаты за год. Санкт-Петербург оказался на 32 месте, сообщил «Петроград».

По данным аналитиков, за 12 месяцев заработная плата увеличилась на 30%, или 17 тысяч рублей.

Средняя зарплата в Северной столице — 76,3 тысячи рублей. По текущему уровню дохода город занял 15 место, обогнав регионы Северо-Западного федерального округа.

Слишком «такие» и «не такие», как все. Кто такие нормисы и пик ми герл

ВОЗ бьет тревогу из-за оспы обезьян. Миру грозит новая эпидемия?

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте