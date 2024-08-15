Исследование hh.ru: Петербург оказался на 32 месте в рейтинге по росту зарплат
Специалисты сервиса hh.ru провели исследование и составили рейтинг регионов РФ с самым быстрым ростом зарплаты за год. Санкт-Петербург оказался на 32 месте, сообщил «Петроград».
По данным аналитиков, за 12 месяцев заработная плата увеличилась на 30%, или 17 тысяч рублей.
Средняя зарплата в Северной столице — 76,3 тысячи рублей. По текущему уровню дохода город занял 15 место, обогнав регионы Северо-Западного федерального округа.
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